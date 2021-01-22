Билл Гейтс привился от COVID-19

65-летний создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей страничке в Twitter, что на этой неделе получил первую дозу вакцины от коронавируса.

"И я чувствую себя отлично", – похвалился бизнесмен, поблагодарив при этом ученых и врачей за разработку препарата.

Ранее Билл Гейтс неоднократно заявлял, что единственный путь для преодоления последствий пандемии и возвращения к нормальной жизни – это получение доступной вакцины.

Через благотворительный фонд, который возглавляют Билл Гейтс и его супруга Мелинда, были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19.

Согласно данным агентства Bloomberg, состояние миллиардера оценивается в 123 миллиарда долларов.