Кровавая рвота: в Танзании обнаружена неизвестная смертельная болезнь

На юге Танзании минимум 15 человек скончались от неизвестного заболевания, более 50 попали в больницу. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на медицинские власти африканской страны.

Сообщается, что неизвестная инфекция вызывает у больных тошноту и рвоту кровью. Пока что болезнь не слишком широко распространена: ее вспышка зарегистрирована в одном административном округе. При этом известно, что все пациенты – в основном мужчины – страдали от язвы желудка и заболеваний печени. Многим из них медики рекомендовали отказаться от сигарет и алкоголя.

Минздрав страны разбирается в ситуации. У больных взяли анализы крови. Также химики проанализируют состав воды, которую могли пить заболевшие, чтобы выяснить, не имело ли место отравление ртутью.

Известно, что подобное заболевание, когда люди страдали от расстройства желудка, кровавой рвоты и высокой температуры, наблюдалось в регионе в 2018 году.

Танзания – одна из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение на фоне пандемии коронавируса.

Ранее эксперты рассказали, что из этой африканской страны можно привезти такие болезни, как лихорадка денге и малярия.