Полиция разогнала толпу студентов, устроивших нелегальную вечеринку. Видео

Около полутора сотен британских студентов и их знакомых закатили нелегальную вечеринку в студенческом квартале Шеффилда – города, расположенного в восточной части Англии.

Как сообщили в местной полиции, в ночь на минувший четверг, 4 февраля, служба безопасности учебного заведения информировала стражей порядка о том, что в общежитии царит многолюдное веселье.

Прибывшие патрульные обнаружили толпу людей, которые буквально набились в несколько квартир. Участники праздника заметили правоохранителей и бросились наутек – нарушители организованно принялись штурмовать выходы из здания и включили пожарную сигнализацию.

В толчее один из 14 полицейских, приехавших по вызову, получил травмы.

Задержать удалось лишь около трех десятков человек – им были выписаны штрафы по 800 фунтов, такое наказание положено по закону участникам массовой вечеринки, где присутствует более 15 человек.

Организатор мероприятия был оштрафован на десять тысяч фунтов – более миллиона рублей по текущему курсу валют.

В настоящее время в Великобритании продолжают действовать достаточно серьезные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и в том числе – ее южноафриканского штамма, в стране продолжается вакцинация.