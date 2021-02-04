Столетнего ветерана-мецената Томаса Мура провожала вся Британия

Британцев принудительно тестируют на коронавирус. Эта строгая мера касается графства Кент. Там выявлен южноафриканский штамм, и случай не ввозной, то есть житель заразился в пределах страны или региона. Чем опасна новая мутация вируса? И как королевство проводило своего героя, столетнего ветерана-мецената Томаса Мура?

Цветы лежат сейчас у дома капитана Томаса Мура. Если говорить о сплочении британцев во время пандемии, то этот 100-летний ветеран сделал для того, может быть даже больше, чем правительство этой страны.

Организовав в апреле прошлого года благотворительную акцию, Томас Мур собрал свыше 33 миллионов фунтов в помощь британскому минздраву. Вместе с членами его семьи память этого человека вся Великобритания почтила аплодисментами.

Инициатором акции выступил Борис Джонсон. В шесть часов вечера в среду появился на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит.

Томас Мур скончался от коронавируса. Где он мог заразиться – не ясно. Родственников капитана успели упрекнуть в том, что в декабре они вывозили его на карибский остров Барбадос. Но семья утверждает, что сэр Томас регулярно сдавал тесты и они были отрицательными. Получается, что заразился он в больнице, куда попал с пневмонией в январе. Известно, что прививку от коронавируса ветерану не делали.

"Очень обидно, что именно это заболевание, против которого он боролся сам, увлекая за собой остальных, в итоге оказалось причиной его кончины", – говорит британец.

Вакцинация всех тех, кто в силу возраста и болезней входит в группу риска, для британского кабинета министров сегодня приоритет. В стране уже привито 10 свыше миллионов человек.

"Все больше подтверждений того, что наши вакцины сокращают число смертей и тяжелых форм заболевания от большинства известных штаммов коронавируса", – заявляет Джонсон.

Скорость распространения заболевания в Великобритании за последнюю неделю снизилась на 25 процентов. Но по стране уже гуляет южноафриканская мутация вируса, которая, как подозревают, может повлиять на эффективность применяемых здесь вакцин. Выявлено больше 140 случаев заражения новым штаммом. Чтобы локализовать очаги, в местах, где он был обнаружен, начато массовое тестирование. Его проводят мобильные бригады. Министр здравоохранения Мат Хэнкок призвал жителей попавших под проверку районов, по возможности, не выходить из своих домов даже в магазин.

В Оксфорде уже работают над тем, чтобы их вакцина, которую производит AstraZeneca, могла защитить в том числе и от новой опасной мутации.

Но в Швейцарии оксфордскую вакцину разрешать к применению отказались. До этого в Швеции, Германии и Франции заявили, что она вообще не способна защитить от коронавируса людей старше 65 лет.