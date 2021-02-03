Капитан, ветеран и рыцарь: в Британии от вируса умер Том Мур

Капитан Том Мур скончался спустя два дня после госпитализации. Как написала его дочь, последние часы жизни они разговаривали, вспоминали детство, смеялись и плакали. За несколько дней до смерти сдал положительный тест на коронавирус. Ему было 100 лет.

Ветеран Второй мировой войны стал в Великобритании национальным героем после того, как в начале пандемии объявил сбор пожертвований для британских медиков. Пообещал, что 100 раз обойдет на ходунках небольшой сад около своего дома. В итоге получилось в два раза больше – 200 раз.

Его акция сразу приобрела широкую известность, и пожертвований для врачей ветеран собрал гораздо больше, чем думал – почти 33 миллиона фунтов стерлингов. За это капитану пожаловали рыцарский титул. И даже разрешили из уважения к возрасту во время церемонии не преклонять колено. Сам он шутил, что если бы опустился на колени, то уже не смог бы подняться.

Тысячи людей написали ветерану письма с благодарностями, признаваясь, что своим поступком он подарил им надежду. Над его домом провели воздушный парад королевские ВВС. Записанная им вместе с известным английским тенором кавер-версия песни "Ты никогда не будешь одинок" попала на верхнюю строчку британских чартов.

"Капитан Мур был героем в истинном смысле этого слова. В мрачные дни Второй мировой войны он боролся за свободу и перед лицом самого глубокого для этой страны поствоенного кризиса объединил всех нас, подбодрил всех нас и стал воплощением победы человеческого духа. Он стал не только вдохновением для нации, но и маяком надежды для всего мира", – заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Том Мур стал примером для многих людей по всему миру, в том числе и в России. Ветеран Великой Отечественной Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга, вдохновившись поступком британского капитана, организовала сбор денег для родственников врачей, умерших от коронавируса. Собрала почти четыре миллиона рублей, а самому Тому Муру связала в подарок носки.

А помощь и защита медикам крайне необходимы. Например, в Испании с начала пандемии коронавирусом заболели почти 120 тысяч медиков. Более сотни умерли. И COVID-19 в стране решили признать профессиональным заболеванием медработников. Это гарантирует им социальное страхование на протяжении всей трудовой деятельности.

В Германии ситуация с коронавирусом сложная. Карантин продлят как минимум до июня, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на законопроект Минздрава. Власти не хотят рисковать, пока не будет полноценно развернута программа вакцинации населения. Сейчас в стране закрыты почти все заведения, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. В транспорте и магазинах необходимо носить только медицинские маски или респираторы. В регионах с высокой динамикой заболеваемости нельзя отходить от дома без веских причин дальше 15 километров.

По словам Ангелы Меркель, к апрелю власти ФРГ планируют привить 10 миллионов человек. К лету предложение о вакцинации должен получить каждый взрослый гражданин Германии.