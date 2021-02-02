Британский ветеран, собравший миллионы для медиков, умер от COVID-19

В Британии умер ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Он прославился благодаря тому, что собрал более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи медикам.

Причиной смерти 100-летнего ветерана стал коронавирус. 31 января его поместили в больницу. Последние несколько недель Том Мур лечился от пневмонии. О его смерти сообщила семья.

Житель Великобритании был удостоен титула Рыцарь-бакалавр. Награды он был удостоен благодаря королеве Елизавете II.

Благодаря своему благородному поступку Мура также наградили премией Гордость Британии.

Ветеран внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Во-первых, он стал старейшим человеком, возглавившим британский официальный хит-парад. Во-вторых, он был крупнейшим индивидуальным сборщиком пожертвований.

За годы своей военной службы Том Мур получил четыре медали.