Память принца Филиппа почтили минутой молчания

В Великобритании после залпа орудий отряда королевской конной артиллерии в Виндзоре почтили минутой молчания память супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

Похороны принца проходят в субботу на территории Виндзорского замка. Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет, пишет ТАСС.

В Соединенном королевстве действуют строгие ограничения из-за пандемии COVID-19, поэтому подданным короны рекомендовано следить за церемонией по телевизионной трансляции на всех основных британских телеканалах. Не смотря на запрет собраний, к королевской резиденции приехали около 1,5 тысяч человек.

После минуты молчания в часовне Святого Георгия Виндзорского замка началась панихида. Ее проводят духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер.

Принц Филипп участвовал в планировании своих похорон и лично отобрал отрывки из Библии и музыкальные произведения для службы.

Из-за коронавирусных ограничений на похороны смогли приехать только 30 ближайших родственников принца Филиппа, включая четырех детей и восьмерых внуков. Все гости церемонии используют медицинские маски.

Что касается протокола, то похороны принца Филиппа проходят как "церемониальные королевские". Они отличаются от государственных некоторыми тонкостями.

Принц Филипп будет временно похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его перезахоронят вместе с ней в другой части часовни.