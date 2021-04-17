Началась церемония прощания с принцем Филиппом

В часовне Святого Георгия в Виндзоре проходят похороны герцога Эдинбургского Филиппа, не дожившего всего два месяца до 100 лет. Церемония организована по военному образцу и по сценарию, детали которого прорабатывались с участием самого принца-консорта.

Гроб с телом герцога вынесли из частной часовни Виндзорского замка, чтобы водрузить на зеленый "ленд ровер". На гробу – личный штандарт принца Филиппа, адмиральская фуражка и церемониальная сабля ВМС.

Далее по плану процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка направится в сторону часовни Святого Георгия. Шествие будет коротким – 8 минут. В это время в Сторожевой башне Виндзора зазвонят в колокол, а отряд королевской конной артиллерии даст залп из пушек.

Семья проследует за гробом пешком, только королева Елизавета в сопровождении фрейлины поедет за телом мужа в "бентли".

В общей сложности в похоронах будут задействованы более 700 военных при полном параде и четыре оркестра.

Принца Филиппа похоронят в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия. Но после смерти королевы перезахоронят: супруги упокоятся в той части часовни, где уже лежат родители Елизаветы Второй.