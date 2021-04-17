Похороны принца Филиппа: сюрприз от Гарри и Уильяма

Сегодня под Лондоном, в Виндзорском замке, был похоронен герцог Эдинбургский. Не случайно при жизни именно у этого герцога брали пробу ДНК, когда проводили опознание царских останков. Он был и греческих, и датских, и немецких, но и русских кровей. А еще, конечно, Филипп был не только ветеран войны, не только муж королевы, но и дед принцев Уильяма и Гарри. А их встречу (теперь хотя бы на похоронах) сегодня ждали с особым вниманием.

По желанию герцога Эдинбургского его похороны прошли по-военному. В последний путь он отправился на катафалке, дизайн которого он выбрал сам при жизни еще в 2003 году. Это зеленый Land Rover Defender. Принц Филипп даже участвовал в проектировании креплений, на которых сегодня был установлен гроб с его телом. Он был украшен личным штандартом герцога – сочетанием флагов Греции, Дании и столицы Шотландии Эдинбурга. Греция – родина Филипа, до женитьбы на Елизавете он носил титулы принца греческого и датского.

Сверху лежали цветы от королевы, шпага и фуражка морского офицера – во время Второй мировой войны Филипп воевал в британском флоте. В траурной церемонии принимали участие морские пехотинцы, представители сухопутных, Военно-воздушных и Военно-морских сил. По желанию принца на похоронах присутствовали его любимые пони, запряженные в повозку, которую он сконструировал сам и ободрил на ней ездить. На сиденье лежали его перчатки и кепка.

Вся церемония была детально расписана Филиппом, но ковид внес свои изменения. По правилам действующего в Великобритании локдауна список гостей пришлось ограничить. Разрешено присутствие тридцати человек. Супруга наследника престола принца Чарльза Камилла вздрогнула, когда раздался первый пушечный залп. Несмотря на воинские почести и милитаризованный характер похорон, дети и внуки принца не надели традиционные военные мундиры. Такое решение было принято из-за принца Гарри – не так давно его лишили почетных воинских титулов.

Из-за конфликта в королевской семье пришлось особым образом расставлять участников процессии. Между Гарри и его старшим братом Уильямом поставили их кузена Питера Филлипса. На груди у многих участников шествия был орден Подвязки – это высший рыцарский орден Великобритании. По традиции его вручают в Виндзорском замке, где сегодня прощались с Филиппом. Королева Елизавета Вторая ехала отдельно – в автомобиле. В отличие от остальных участников процессии она была в маске.

По сигналу готовности группа морских пехотинцев полиняла гроб телом герцога Эдинбургского, чтобы внести его в часовню Святого Георгия, где должна была начаться прощальная служба. Они остановились на ступенях, чтобы почтить его память минутой молчания.

В часовне все уже были в масках. Королева опять же находилась отдельно ото всех. На подушках были выложены награды и регалии принца, которые он отбирал для этой церемонии лично. Принц также заранее выбрал мелодии и молитвы. А перед тем как гроб с телом принца был помещен в усыпальницу, в часовне Святого Георгия прозвучал православный молебен. Это был переведенное на английский язык молитвословие "Заупокойный кондак Киевского распева". До женитьбы на Елизавете Филипп был православным. Его бабушка греческая княгиня Ольга была внучкой российского императора Николая Первого.

Живущий в Лондоне художник Сергей Павленко, который писал портреты Елизаветы Второй и членов ее семьи, считает, что на Филиппа был очень похож бывший глава дома Романовых в изгнании Николай Романов.

С Елизаветой Второй Филипп прожил в браке 73 года. Королева всю церемонию провела отдельно от остальных членов ее семьи. На следующей неделе ей исполняется 95 лет. Герцог Эдинбургский не дожил двух месяцев до своего столетия.

В Англии его вспоминают сегодня добрым словом многочисленные участники программы для детей, созданной по его инициативе в 1957 году. Она называется "Премия герцога Эдинбургского". Помимо интересных походов в рамках этой программы детей привлекают к участию в благотворительных проектах и и помогают им развиваться в самых разных направлениях. В программе несколько этапов: бронзовый, серебряный и золотой.

"В этой программе очень ценно, что ты развиваешь то, что тебе необходимо", – отметила одна из участниц программы.

Уже после похорон случилось неожиданное светское событие – принцы Гарри и Уильям начали общаться друг с другом. Для королевских хроникеров это был сюрприз. Хотя многие предсказывали, что нечто подобное может произойти на похоронах деда, который, как известно, обоих своих внуков очень любил.

Прощание с герцогом Филиппом завершено. Теперь он навечно в замке Виндзор, где когда-то родилась его мать принцесса Алиса. Уже определено, что после кончины королевы в часовне Святого Георгия они будут лежать вместе.