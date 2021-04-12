Он был непревзойденным шутником и шалуном: принцы Уильям и Гарри вспоминают деда

Принц Уильям и принц Гарри опубликовали заявления в связи с кончиной своего деда, герцога Эдинбургского Филиппа. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Наследник британского престола отметил, что служение своей стране и Сообществу наций, своей жене и королеве, семье определили жизнь длиной в век принца Филиппа. По словам Уильяма, его дед был выдающимся человеком и частью выдающегося поколения. Его постоянное присутствие направляло принца Уильяма и поддерживало и в хорошие времена, и в трудные дни. Также он написал, что благодарен судьбе, что у его супруги Кэтрин было много времени, чтобы узнать принца Филиппа, и за то, что он был так добр с ней.

"Я никогда не буду воспринимать как нечто само собой разумеющееся те особые воспоминания, которые навсегда останутся у моих детей об их прадеде, о том, как он приезжал забирать их в конной повозке, демонстрируя заразительную тягу к приключениям и чувства юмора!" – написал в своем заявлении принц Уильям.

Практически одновременно свое заявление опубликовал принц Гарри. Он отметил, что многие запомнят принца Филлипа как консорта королевы и военнослужащего. Но для Гарри и всей семьи он был прежде всего дедом, "мастером делать барбекю, непревзойденным шутником и шалуном до самого конца". "Дедушка, спасибо тебе за твою службу, за твою преданность бабушке, за то, что ты всегда был собой. Тебя всегда будет мучительно не хватать, тебя всегда будут помнить – в стране и мире", – написал принц Гарри.

В понедельник стало известно, что Гарри прибыл в Великобританию из США, где живет сейчас вместе со своей семьей.

Ранее свои заявления опубликовали дети королевы Елизаветы и принца Филиппа. Принц Чарльз и младший сын граф Уэссекский Эдвард подчеркнули: члены королевской семьи были тронуты соболезнованиями и словами поддержки, которые приходят со всего мира.

Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений в них смогут принять участие не более 30 человек. Гроб с телом принца Филиппа перевезет разработанный им катафалк.