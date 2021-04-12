Незадолго до смерти принц Филипп просил Чарльза позаботиться о матери

Незадолго до смерти принц Филипп, супруг королевы Великобритании, обратился к старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу с просьбой возглавить королевскую семью и позаботиться о матери. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на королевского биографа Роберта Джобсона.

Принц Филипп скончался в лондонской больнице 9 апреля на 100-м году жизни.

Несколько недель назад Чарльз навещал принца Филиппа в лечебном учреждении, где тот лечился. Во время той встречи Чарльз и получил указания от отца. Покидая больницу, принц Уэльский выглядел опечаленным.

10 и 11 апреля четверо детей королевы Елизаветы II и принца Филиппа, выступая с заявлениями в прессе, говорили, что отец был дня них учителем, критиком и сторонником, объединявшим семью.

Второй сын королевской четы герцог Йоркский Эндрю отметил, что смерть принца Филиппа оставила огромную пустоту в жизни королевы.

Принц Чарльз и младший сын граф Уэссекский Эдвард подчеркнули: члены королевской семьи были тронуты соболезнованиями и словами поддержки, которые приходят со всего мира. Наследники пообещали оказывать необходимую поддержку матери в это тяжелое для королевской семьи время.