Принца Филиппа похоронили в часовне Виндзорского замка

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в резиденции монарха под Лондоном — Виндзорском замке. Прах захоронен в часовне Святого Георгия.

Прямую трансляцию похорон принца-консорта ведут основные британские телеканалы.

После завершения панихиды, которую проводили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, дубовый гроб с телом принца-консорта вместе с мраморным постаментом опустили в подземную королевскую усыпальницу. Однако она будет для праха принца лишь временным пристанищем, так как после ухода из жизни королевы Елизаветы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней. Королева и ее муж будут погребены в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI, его супруга, а также младшая сестра королевы принцесса Маргарет.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции, принадлежал династии Глюксбургов.