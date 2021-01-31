Ветеран, собравший миллионы для врачей, заразился коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны сэр Томас Мур, который стал известен после того, как во время первого карантина в Великобритании собрал более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения, подхватил коронавирус и сейчас находится в медучреждении.

Дочь 100-летнего Мура Ханна написала в Twitter, что отца положили в больницу 31 января. Она рассказала, что последние несколько недель мужчина лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на наличие инфекции.

"Ему потребовалась дополнительная помощь для дыхания. Он находится в больничной палате, но не в реанимации", – добавила Ханна.

Она поблагодарила медиков за помощь и пообещала держать общественность в курсе дела относительно состояния здоровья отца.

Королева Великобритании Елизавета Вторая посвятила Томаса Мура в рыцари после того, как мужчина решил собрать деньги для помощи врачам. Сначала Мур, когда ему было еще 99 лет, поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет. Задача была успешно выполнена. Таким образом ветеран планировал собрать 1000 тысячу фунтов, но его инициатива получила широкую поддержку, поэтому были собраны миллионы фунтов.

История британского ветерана вдохновила 98-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Зинаиду Корневу, ветерана Великой Отечественной войны: она собрала для заразившихся коронавирусом медиков и их семей более 4,5 миллионов рублей. За это она награждена знаком отличия "За благодеяние".