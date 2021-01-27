Беспорядки в Амстердаме: в районе Осдорп прогремел взрыв

В Нидерландах в окрестностях Амстердама произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура в районе Осдорп. Там, по словам очевидцев, продолжаются беспорядки.

Протестующие забрасывают полицейских камнями, сообщает телеканал "Россия 24". К месту, где взорвался грузовик, направили спецназ.

Жители недовольны комендантским часом, введенным правительством 22 января, и прочими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса COVID-19.

В то же время власти королевства заявили, что не будут отменять введенные меры, несмотря на погромы.