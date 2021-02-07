Нидерланды "покраснели" из-за первой за 10 лет снежной бури

В Нидерландах снежные бури привели к транспортному коллапсу: отменены авиарейсы и отправление поездов.

Проблемы с транспортным сообщением сохранятся минимум до понедельника.

В Амстердаме снег парализовал движение автобусов и трамваев, пишет" Интерфакс". Ни один ресурс, связанный с перевозкой пассажиров, не обещает улучшения ситуации с началом рабочей недели.

Как сообщили в метеорологической службе Нидерландов, воскресная снежная буря – первая за 10 лет.

Метеорологи объявили красный уровень погодной опасности на всей территории страны.

Особенно холодно будет тем, кто попадет под ледяной ветер скоростью 90 км/ч.

К непогоде и связанным с ней проблемам начали готовиться в Германии и Великобритании.