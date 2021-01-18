Россия высылает из страны сотрудников посольства Нидерландов

Российская сторона высылает из страны двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Такое решение является ответным на меры Амстердама, принятые в декабре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В понедельник, 18 января, на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов на российской территории Йоост Рейнтьес. Ему был заявлен решительный протест в связи с тем, что в декабре минувшего года двух дипломатов посольства России объявили персонами нон грата из-за деятельности, которая якобы не связана с их должностным статусом.

МИД обращает внимание на то, что власти Нидерландов в очередной раз стали выдвигать необоснованные и клеветнические обвинения. Ведомство считает, что это недружественный, провокационный шаг, новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой. На Смоленской площади отметили, что таким образом Амстердам продемонстрировал отсутствие во властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем.

Два дипломатических сотрудника Нидерландов обязаны покинуть территорию России в двухнедельный срок.

В декабре сообщалось, что российские дипломаты якобы занимались шпионажем в области науки и технологий.