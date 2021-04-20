Россия зеркально выслала двух болгарских дипломатов

Москва в качестве ответной меры высылает двух дипломатов посольства Болгарии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Первый секретарь консульской службы болгарской дипмиссии Панайотов и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам Христозова должны покинуть территорию РФ в течение 72 часов.

Во вторник посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был вызван на Смоленскую площадь. Ему была вручена соответствующая нота.

В марте София объявила персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников посольства России.

Одновременно разгорается дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Чехия выслала 18 российских дипработников, Россия – 20 чешских. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В МИД РФ этот шаг назвали провокацией и "маразматическим парадом".