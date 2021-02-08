Россия высылает албанского дипломата

Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Албании в Москве, ему предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что 8 февраля послу Албании Арбену Газиони было объявлено в здании МИДа России о том, что первый секретарь посольства Йонида Дрогу объявлен в РФ персоной нон-грата и ему предписано покинуть страну в течении трех суток.

На Смоленской площади объяснили такой шаг зеркальным ответом на действия властей Албании, которые "под совершенно надуманным предлогом" приняли аналогичное решение в отношении первого секретаря российского посольства в Тиране.

Во внешнеполитическом ведомстве объясняли данную политику руководства Албании желанием в условиях начавшейся избирательной кампании подыграть антироссийским силам на Западе, заручившись их поддержкой и выразили сожаление, что действия Тираны противоречат ее же заявлениям о стремлении развивать дружественные двусторонние отношения.