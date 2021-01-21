Албания высылает российского дипломата

Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их утверждению, нарушил введенные в связи с коронавирусом ограничения.

Дипломат Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов. В заявлении МИД Албании говорится, что нарушения правил безопасности во время пандемии "нельзя больше оправдывать и терпеть". Но какие именно правила нарушил российский дипломат, не указано, сообщает "Интерфакс".

При этом в Тиране выразили надежду, что данное решение будет воспринято Москвой как вынужденная мера для защиты здоровья, а также заверили российскую сторону в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений.

Посольство России в Албании считает обвинения необоснованными. Там отметили, что указание в пресс-релизе имени и фамилии сотрудника МИД грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике.

В декабре 2020 года Болгария выслала сотрудника российского посольства из-за подозрений в шпионаже. В ответ Россия приняла зеркальные меры. Также в том месяце из-за обвинений в шпионаже россиян выдворили из Колумбии и Нидерландов.