Послу Болгарии в РФ вручили ноту о мерах в ответ на высылку дипломатов

Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, вызванному в МИД России, вручили ноту о мерах в ответ на высылку российских дипломатов из Софии. Они были выдворены из болгарской столицы в конце марта.

Как напоминает телеканал "Россия 24", 22 марта МИД Болгарии признал двоих сотрудников российской дипмиссии persona nоn grata. Их заподозрили в шпионаже в пользу РФ.

В посольстве России выразили надежду, что судебное разбирательство по делу о нерегламентированной разведдеятельности не будет политизировано и "спекуляции о причастности РФ" будут прекращены. Также Москва оставила за собой право на зеркальные меры.

17 апреля о высылке 18 сотрудников российского диппредставительства объявили власти Чехии. Таким образом Прага ответила на предполагаемую причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов, который произошел в 2014 году. В МИД РФ этот шаг назвали провокацией и "маразматическим парадом".