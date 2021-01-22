Россия ответит на недружественный шаг Албании

Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его мнению, это провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений. Грушко заявил РИА Новости, что "этот недружественный шаг не останется без ответа", так как один из основных принципов дипломатии – это взаимность.

Накануне стало известно, что Тирана объявила персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева. Он должен покинуть страну в течение 72 часов​​​. По утверждению албанской стороны, дипломат нарушил антикоронавирусные ограничения. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. При этом Албания заверила Россию в дружеских чувствах и готовности к улучшению отношений.