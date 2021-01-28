В Японии не исключили проведение Олимпийских игр без зрителей

Глава организационного комитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори не исключил, что соревнования могут пройти без присутствия зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы в принципе не хотим проводить Игры без зрителей, – приводит слова Мори ТАСС. – Но если не думать об этом варианте, не получится осуществить симуляцию организации соревнований".

Изначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Япония долгое время не соглашалась на перенос Игр, пытаясь продвинуть в МОК идею проведения соревнований без зрителей.

Однако международное сообщество вынудило страну-организатора согласиться на перенос Олимпиады и Паралимпиады с 2020 на 2021 год. Теперь Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 100 миллионов человек, из которых более двух миллионов скончались.