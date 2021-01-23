Летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти с сокращенным числом зрителей или вообще без них. Правительство Японии рассматривает все варианты проведения олимпийских состязаний нынешним летом, учитывая прогнозируемую обстановку в стране из-за коронавируса.

Японские власти рассматривают три варианта проведения Игр-2020, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса: без каких-либо ограничений для зрителей, с ограничением в 50% от заполняемости залов или полностью при пустых трибунах.

"C учетом предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять распространение инфекции под контроль к 23 июля, в правительстве возникла идея провести Игры без зрителей, – говорится в материале агентства Kyodo. – Это будет сделано для того, чтобы избежать их отмены или новой отсрочки и смягчить возможные негативные последствия для администрации премьер-министра Есихидэ Суги".

При этом глава Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава считает, что невозможно принимать болельщиков из-за рубежа на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 в стране: "Количество спортивных делегаций огромно само по себе. Мы не можем позволить себе принимать иностранных зрителей, когда медицинская система находится под постоянной нагрузкой".

Проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио без зрителей обернется убытками для оргкомитета Игр, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 млрд иен или 867 млн долларов. Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.