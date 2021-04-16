Япония хочет провести безопасную Олимпиаду

Правительство Японии постарается сделать все, чтобы не допустить отмены Олимпиады в Токио. Руководство страны приложит максимальные усилия, чтобы Игры стали безопасными.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что не исключает полной отмены Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Такае Марукава отреагировала, назвав заявление Никаи побуждением к действию. "Мы постараемся провести безопасную Олимпиаду и не допустить отмены Игр".

Для этого разработан комплекс мер, который бы смог снизить риск заражения спортсменов коронавирусом. В частности, предусматривается ежедневное тестирование участников Олимпиады.