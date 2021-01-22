СМИ: правительство Японии решило, что Олимпиаду в Токио нужно отменить

Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады в Токио, которая была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как пишет газета Times, в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады (она должна была пройти с 23 июля по 8 августа) без потери лица​​​, но никто не хочет быть первым, кто скажет об этом.

После отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году. Это ближайшая по времени Олимпиада, организатор которой еще не определен, сообщает РИА Новости.