Япония опровергла информацию об отказе от Олимпиады-2021

Власти Японии прокомментировали появившуюся накануне информацию о том, что в стране рассматривают вариант с отказом от права на прием Олимпийских игр 2021 года.

Заместитель генерального секретаря правительства Манабу Сакаи дал понять, что это не так: "Я хочу категорически опровергнуть эту информацию, не соответствующую действительности. Мы ведем подготовку к проведению Олимпиады с 23 июля согласно утвержденной МОК программы".

"Разумеется, мы отслеживаем обстановку в мире, но до итогового решения о проведении Игр правительство намерено вести подготовку как следует", – цитирует Сакаи The Mainichi.

Напомним, что изначально Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако турнир был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Теперь Игры намечены на 23 июля – 8 августа.