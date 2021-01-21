Президент МОК Бах: готовим Олимпиаду, но "плана "В" у нас нет

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на один год из-за пандемии коронавируса, состоятся нынешним летом. Такое мнение высказал глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, который находится в Японии. Правда, "плана "В" на случай нового витка проблем, у МОК нет.

"На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля, – цитирует Баха японское агентство Kyodo. – Плана "В" у нас нет, мы полностью нацелены на то, чтобы сделать эти Игры безопасными и успешными".

При этом президент МОК не исключил, что число зрителей на японской Олимпиаде может быть сокращено: "Как я уже сказал, самое главное – безопасность. И когда речь идет о безопасности, не может быть никаких табу".