В ливанском Триполи солдат забросали камнями

Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе на площади Нур в ливанском городе Триполи.

Как передает РИА Новости, в итоге военнослужащие вынуждены были отойти за пределы площади.

Беспорядки начались 25 января 2021 года – протестующие вышли на улицы с требованиями улучшить качество жизни, опасаясь голода, и выступают против продленного локдауна из-за пандемии COVID-19.

Власти вынуждены были бросить на помощь полиции воинские подразделения. В ходе беспорядков почти 90 человек пострадали.