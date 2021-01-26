Центр Триполи взят под контроль армейскими подразделениями

В центре ливанского Триполи после столкновений демонстрантов с полицией к зданию мэрии города стянуты дополнительные армейские подразделения. Ситуация полностью контролируется силовиками.

Ранее участники массовой демонстрации, протестовавшие против продления карантина и тяжелых условий жизни, забросали мэрию Триполи камнями. Полиция вытеснила манифестантов с центральной площади, однако позже столкновения возобновились. Несмотря на то, что полиция применила слезоточивый газ, митингующим удалось вернуться на площадь, сообщает РИА Новости.

Уже более года Ливан находится в состоянии глубокого экономического кризиса. В стране практически полностью парализована банковская система, продолжается падение национальной валюты, падает покупательская способность граждан. На этом фоне резко обострилась криминогенная остановка.

Введенный в Ливане 14 декабря минувшего года после новой вспышки коронавируса режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации обязал закрыться все частные и государственные предприятия. При этом власти не в состоянии принять соответствующие меры из-за отсутствия правительства. Ситуация усугубляется присутствием на территории страны около двух миллионов беженцев из Сирии и Палестины при численности населения Ливана в 4,5 миллиона человек.