Антиправительственный митинг в Тунисе: десятки участников задержаны

В Тунисе полицейские разогнали антиправительственный митинг. Демонстрантов били дубинками, оттесняли. Десятки человек задержаны. Причиной протестов стали экономический кризис и безработица, сообщает телеканал "Россия 24".

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 люди обеспокоены и тем, что больницы переполнены. 21 января в Тунисе зафиксировали коронавирусный антирекорд. Врачи опасаются, что после массовых акций пациентов станет еще больше.

Сейчас улицы патрулируют военные. Протесты проходят в десятую годовщину начала "арабской весны".