Тбилисцы протестуют против коронавирусных ограничений

В столице Грузии проходит акция протеста с участием лидеров оппозиционных партий. Манифестанты выступают с требованием отмены комендантского часа, введенного в городах страны в связи с распространением COVID-19.

Собравшись у здания парламента, протестующие прошли несколько километров по улицам Тбилиси. Сквер на набережной Куры, где собрались манифестанты, оцеплен полицейскими. Начальник патрульной полиции Грузии заявил, что все нарушители правопорядка будут наказаны, передает "Интерфакс".

По данным Министерства здравоохранения Грузии, в течение минувших суток в стране инфицирование коронавирусом было выявлено у 602 человек, общее число подтвержденных случаев заражения приближается 262 тысячам. Число жертв коронавирусной инфекции в Грузии достигло 3 269.