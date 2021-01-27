Протесты и беспорядки в Тунисе: чего хотят митингующие?

Парламент Туниса одобрил изменения в составе правительства. Депутаты утвердили 11 новых министров. Голосование сопровождалось многотысячными протестами и беспорядками.

Призывы к отставке правительства и бутылки с зажигательной смесью – с одной стороны, резиновые дубинки и слезоточивый газ – с другой. Противостояние демонстрантов и служб безопасности возле парламента Туниса длилось несколько часов. Митингующие несколько раз пробовали прорвать оцепление и взять парламент штурмом. Полиция, а также брошенные на усиление военнослужащие, с трудом удержали ситуацию под контролем.

Депутаты тем временем голосовали по назначению 11 министров, в том числе глав МВД и министерства здравоохранения. Новый состав кабинета министров теперь должен утвердить президент Кайс Саид. Однако он заявил, что перестановки нарушают конституцию страны, так как среди кандидатур есть те, кто обвинен в коррупции. Такой же точки зрения придерживается и большая часть протестующих.

"Эти люди порождают бедность, разрушают образование, здравоохранение и все вокруг. Мы хотим знать, откуда у них такие доходы. Тем более что многие провели несколько лет в тюрьме или за границей", – говорит протестующий.

В свою очередь у правоохранительных органов есть вопросы к самим манифестантам. За последние две недели зафиксированы десятки случаев мародерства. Причем не только в столице, но и других городах. В общей сложности задержаны почти полторы тысячи человек. Как заявили в полиции, это лишь малая часть тех, кто занимался грабежами и вандализмом. У демонстрантов – версия другая. Аресты они называют репрессиями и попытками запугать народ.

"Мы постарались мирно и осмысленно сформулировать требования, которые отражают нужды каждого жителя страны. Среди них – освобождение задержанных ранее митингующих, а также проведение переговоров правительства с представителями регионов для достижения решений сложившейся ситуации", – объясняет активист Искандар Аль-Алвани.

Массовые беспорядки в тунисской столице и еще пяти провинциях начались 16 января, накануне десятилетия "жасминовой революции". Для защиты правопорядка и городской собственности в столицу страны были введены армейский подразделения. Но в минувший понедельник столкновения вспыхнули с новой силой после того, как скончался один из раненных ранее демонстрантов. Тяжелый экономический и политический кризис в Тунисе усугубляет ситуация с коронавирусом COVID-19. Накануне число заболевших превысило 200 тысяч. В минздраве страны опасаются, что массовые демонстрации могут привести к критическому росту заразившихся: меры предосторожности и социальную дистанцию разгневанная толпа не соблюдает.