Ереван бурлит: военный конфликт стал внутриполитическим

Орудия замолкают – Ереван бурлит. Конфликт военный переходит в конфликт внутриполитический. Главная мишень для критики – Никол Пашинян. Беспорядки в армянской столице начинаются с захвата парламента и Дома правительства.

Протестующие пытаются прорваться внутрь здания правительства – выносят двери, бьют стекла. Сотни человек, люди продолжают подходить. Главное требование – отставка премьера Пашиняна.

Кабинеты депутатов разгромлены. Достается даже спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну.

Протестующие продолжают требовать встречи с премьер-министром Пашиняном. Вот так сейчас выглядят кабинеты внутри здания правительства – открыты двери, вскрыты сейфы, разбросаны оргтехника и документы.

Сразу 17 оппозиционных партий страны выводят сторонников на шествия и митинги. На столичных улицах и площадях – десятки тысяч человек. Митинги перерастают в стычки с полицией. Силовики – в масках и защитной экипировке.

Активисты готовы продолжать акции протеста. Полиция просит всех разойтись. В центре Еревана – задержания. Всего задержаны сотни человек, в том числе и некоторые лидеры оппозиционных партий.

К митингующим Никол Пашинян не выходит. К народу обращается с экрана. Объясняет: армянские силы сражались против превосходящего противника.

"Степанакерт после падения Шуши остался незащищенным. И если бы война не была остановлена в течение нескольких часов, пал бы Степанакерт, затем Аскеран и Мартакерт, от 20 до 30 тысяч наших военных оказались бы в окружении", – заявил Пашинян.

Реакция действующего правительства – освобождение из-под стражи лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", также отпущены и другие активисты. Но настроения в Ереване это не меняет.

"Ночью отпустили, потом вечером опять всех арестуют. Я думаю, народ очень быстро должен решить этот вопрос. У нас времени нет", – сказал Микаел Мелкумян, председатель постоянной Комиссии по региональной и евразийской интеграции Национального собрания Армении.

Служба нацбезопасности Армении заявляет о предотвращении покушения на премьер-министра. По подозрению в подготовке убийства задержан экс-глава СНБ, а ныне – лидер оппозиционной партии "Айреник" Артур Ванецян.

До событий в Карабахе отношение к власти у армянского общества было лояльным. Курс Пашиняна поддерживали, ошибки прощали. Сейчас же уровень доверия к премьеру резко снизился.

О настроениях в обществе лучше всего говорят вот эти кадры: жители города Карвачар в Нагорном Карабахе вывозят все, что могут, – животных, домашнюю утварь и мебель. А перед отъездом сжигают свои дома. Карвачар находится на территории, которая по соглашению должна отойти Азербайджану.

Тысячи свечей. Пронзительная тишина. Акция памяти погибших. По последним данным, потери армянской стороны составили больше 2300 человек. Многие в республике сейчас анализируют ошибки и размышляют о том, кто возглавит страну в будущем. Борьба за власть продолжается.