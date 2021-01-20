В Ливии прогремел взрыв, погибли высокопоставленные военные

О ЧП, которое произошло во вторник вечером в военно-морском училище города Джанзур в западном пригороде Триполи, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным, опубликованным в Twitter на странице издания Almarsad, в результате взрыва погиб командир военно-морской академии Джанзура генерал Ахмед Айюб и командир военно-морского училища генерал Салем Абу Салах.

О точном количестве жертв и пострадавших пока не сообщается. По предварительным данным, взрыв произошел на складе боеприпасов.