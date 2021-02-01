Жертвами взрыва в Могадишо стали 3 человека

В результате мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице Сомали Могадишо, погибли, по меньшей мере, три человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Двое из погибших – гражданские лица, еще один – сотрудник службы безопасности. Не исключается, что число погибших может возрасти.

В настоящее время бойцы сомалийских сил специального назначения продолжают штурм здания отеля Afrik Hotel, в которое боевики группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) проникли после серии взрывов.

Как сообщалось, подрыв заминированного автомобиля был произведен боевиком-смертником на блокпосту, расположенном около здания отеля, напоминает ТАСС. После этого на территории гостиница раздались еще несколько взрывов меньшей мощности, после чего боевики штурмом овладели зданием отеля. Из гостиницы удалось выбраться генералу Юсуфу Мохамеду Саиду, с 2009 года до лета 2010 года занимавшему пост министра обороны Сомали. Ряд высокопоставленных сомалийских военных все еще находятся внутри здания, их судьба пока неизвестна.