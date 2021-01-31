В сомалийской столице террористы взорвали отель

В сомалийской столице Могадишо прогремел мощный взрыв. На кпп около гостиницы Afrik Hotel террорист-смертник подорвал автомобиль, потом раздались еще несколько взрывов в самой гостинице. Здание сильно повреждено, есть пострадавшие, сообщает "Гарове". Радиостанция "Далсан" утверждает, что гостиницу штурмовали террористы из "Аш-Шабаб" (организация запрещена в России). Были слышны три взрыва, идет стрельба.

"Сомали Гардиан" пишет, что военные оцепили улицы возле отеля, подъезжают скорые, спецназ готовится штурмовать гостиницу, которую заняли террористы.

Из гостиницы успел выбраться экс-министр обороны генерал Юсуф Мохамед Саид. Но в одном здании с террористами осталось еще несколько высокопоставленных военнных.