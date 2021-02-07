Высокопоставленного контрразведчика взорвали вместе 13 охранниками

Абдирашиб Абдинур, занимавший пост руководителя регионального подразделения национальной службы безопасности, и его сопровождающие были взорваны в центральной части Сомали.

По данным местных СМИ, погиб сам контрразведчик и 13 его охранников. Эта информации пока не подтверждается властями, однако свидетели утверждают, что видели кортеж силовиков, которые приехали, чтобы забрать трупы с места подрыва.

Никто из представителей противоборствующих сторон, участвующих в гражданском противостоянии, пока не взял на себя ответственность за произошедшее.