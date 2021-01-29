Вакцина AstraZeneca одобрена еврорегулятором

Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca получила одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA выполняет функцию регулятора в Евросоюзе). Применение препарата на территории ЕС разрешено у людей старше 18 лет.

Вакцина AstraZeneca стала третьим одобренным препаратом – ранее дал согласие на использование в ЕС вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Предполагается, что в будущем в Евросоюз могут быть также поставлены вакцины компаний Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако заявки на разрешение препаратов от них еще не подавались, сообщает РИА Новости.

Ранее вокруг поставок вакцины AstraZeneca разразился скандал. Компания сообщила, что первое время не сможет поставить нужное количество доз, предусмотренное в контракте. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес назвала это неприемлемым.