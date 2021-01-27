Южноафриканского и японского штаммов ковида в России нет

Южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он подчеркнул, что ведомство четко следит за циркуляцией штаммов на территории нашей страны.

Новый штамм ковида был выявлен в Южной Африке в октябре 2020-го. Сейчас эта разновидность является доминирующей в ЮАР, сообщает РИА Новости. Она более заразна, но пока нет данных, что она влияет на тяжесть заболевания.

Южноафриканский вид коронавируса уже зафиксирован в Дании, Франции, Японии и США. Эти страны уже прекратили авиасообщение с ЮАР. Ученые исследуют устойчивость существующих вакцин к новой мутации вируса.

В Японии также была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от тех, что распространяются в Британии или ЮАР. Однако оценить уровень ее заразности и патогенности пока тяжело.