Связи между смертями и препаратом Pfizer/BioNTech не увидели

В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что после проверки связь между смертями пожилых людей в ЕС и вакцинацией препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech не обнаружено.

В Евросоюзе вакцина одобрена к применению 21 декабря 2020 года. Производителями Comirnaty официально числятся немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская Pfizer, передает "Интерфакс".

Ранее поступали сообщения о вызвавших подозрения врачей случаях смерти пожилых людей вскоре после вакцинации этим препаратом. Такие случаи фиксировались в ФРГ, а также в Швейцарии и Норвегии.