В ВОЗ не увидели связи между прививкой Pfizer/BioNTech и смертью

Подкомитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин не нашел подтверждений предположения о том, что прививка вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, могла стать причиной смертей пожилых пациентов.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ВОЗ, сформулировав итоги, проведенного 19 января специального заседания подкомитета.

Представители Всемирной организации здравоохранения совместно с экспертами из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы подробно обсудили на онлайн-совещании случаи смерти привитых пожилых людей и пришли к выводу, что число смертей соответствует ожидаемому уровню "от всех причин".

В результате подкомитет считает, что вакцина BNT162b2 является благоприятной для применения в отношении людей старшего возраста.

14 января Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что в королевстве умерло не менее 23 человек, привитых от COVID-19. Все они были старше 80 лет.