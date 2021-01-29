Немецкий регулятор допустил производство российской вакцины в ЕС

Институт Эрлиха в Германии контактирует с российскими разработчиками вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V". Диалог о регистрации российской вакцины в Европе продолжается. Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) при этом выразил также пожелание, чтобы производство вакцины было налажено и в ЕС, отметил глава института Клаус Цихутек.

Сотрудники Института Эрлиха проконсультировали своих российских коллег по условиям регистрации вакцин в ЕС и по подаче заявки в Европейское агентство по лекарственным препаратам, отмечает ТАСС.

Помощь Института Эрлиха при регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе предложила канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В частности, это может быть помощь в подготовке документации для регистрации.

Российский фонд поддержки инвестиций (РФПИ) подал заявку на разрешение экстренного применения вакцины в Еврокомиссию 22 декабря 2020 года. Ранее Еврокомиссия признала, что страны ЕС могут сертифицировать вакцины для национальных рынков. При этом любая страна ЕС может применять вакцину без права передачи или продажи в другие страны Европейского союза. Одной из первых этим правом воспользовалась Венгрия.