Меркель предложила помощь в регистрации "Спутника V" в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предлагала России помощь в регистрации вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза в Европейском медицинском агентстве (EMA). После сертификации препарата, подчеркнула Меркель, Москва и Берлин смогут обсудить и его совместное производство.

"У России есть вакцина "Спутник V", ‑ цитирует канцлера Германии телеканал "Россия 24". ‑ Я считаю, что при всех политических расхождениях в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах".

Далее канцлер Германии добавила, что она предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха поддержал Россию при регистрации.

"Считаю, что это хорошая вещь", – сказала Меркель, вспоминая о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным в начале января 2021 года.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело новые консультации с разработчиками вакцины "Спутник V". После этого агентство даст научное заключение по "Спутнику V" и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, который является разработчиком российской вакцины ГАМ-КОВИД-Вак, сможет подготовить заявку для авторизации этой вакцины на рынке Евросоюза.

"Спутник V" уже зарегистрирован в ОАЭ и в Венгрии. Венгрия стала первом страной ЕС, в которой разрешено прививаться российской разработкой. Ранее российскую вакцину одобрили в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и ряде других стран.