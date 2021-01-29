Вакцина Johnson & Johnson оказалась эффективна на 66%

В компании Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина оказалась эффективна на 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19, передает РИА Новости.

"Разработанная вакцина показала эффективность – 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации", – говорится в заявлении компании​​​.

Для предотвращения тяжелого течения коронавирусной инфекции эффективность новой вакцины компании составила 85%, через 28 дней после ее введения она показала полную защиту от госпитализации в связи с COVID-19 и от смерти по этой причине.