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Коронавирус 20 минут назад

14 апреля 2021 17:37

После вакцинации "Спутником V" не зафиксировано ни одного случая тромбоза

Ни одного случая тромбозов после прививки российской вакциной "Спутник V" не выявил Росздравнадзор. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова. Отсутствие побочных эффектов подтвердили и клинические исследования российской вакцины в Аргентине.

Фактором риска развития тромбозов является попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК коронавируса COVID-19, пояснила Алла Самойлова. Многостадийная очистка вакцины "Спутник V" с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации это исключает, заявила глава Росздравнадзора.

Зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем "Спутник V", цитирует Самойлову "Интерфакс". 1-2 микрограмма в "Спутнике V" против 50-100 микрограммов в зарубежных вакцинах на других платформах. Вакцины "Спутник V", AstraZeneca и Johnson & Johnson являются векторными вакцинами.

Приостановить прививочную кампанию вакциной Johnson & Johnson из-за рисков тромбозов распорядилось Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). От вакцины AstraZeneca из-за того же отказалась Дания, а Германия и Франция ввели возрастные ограничения, чтобы минимизировать возможные побочные эффекты при вакцинации.

Ранее академик Александр Гинзбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где разработана вакцина "Спутник V", заявлял, что может дать несколько советов западным производителям вакцин, которые помогут сделать их препараты лучше.

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