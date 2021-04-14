Johnson & Johnson откладывает применение своей вакцины в Европе

Компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины в Европе. Такое решение принято из-за сообщений о возникновении тромбозов после прививки.

Приостановить использование вакцины Johnson & Johnson на территории США порекомендовал американский регулятор. Причина – шесть случаев тромбоза, и все у женщин моложе 50 лет. Один прецедент на миллион привитых, однако ситуацию медики считают серьезной.

"Когда мы используем миллионы доз вакцины, то можем встретиться с тем, чего невозможно было увидеть при клинических испытаниях. Но я благодарен системе здравоохранения за то, что они остановили вакцинацию, пока мы не сможем узнать больше и не поймем, что происходит", – заявил профессор медицины Медицинского факультета Университета Эмори Карлос дель Рио.

Еще на прошлой неделе вакцину Johnson & Johnson – перестали применять медцентры в Колорадо и Северной Каролине. После того, как там несколько десятков пациентов пожаловались на сильное головокружение и тошноту. В Евросоюзе планировали начать ее использование на этой неделе. Однако сама компания заявила, что поставки откладываются. А это значит, что европейский план вакцинации снова под угрозой срыва. Так, в Норвегии заявили, что в случае отказа от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca, сроки прививочной кампании сдвинутся как минимум на три месяца.

В Великобритании сообщают: ситуация с вакциной Johnson & Johnson на прививочную кампанию никак не повлияет. В королевстве отчитались – все жители старше 50 лет получили возможность сделать прививку. Теперь на очереди – люди от 45 лет. Однако премьер Борис Джонсон заявил, что Британии стоит готовиться к новой волне смертности.

"Да, вакцинация помогла, но в большей степени сработал режим самоизоляции. Теперь, когда мы ослабляем ограничения, то в результате неизбежно увидим больше случаев заражения и, к сожалению, больше госпитализаций и смертей", – говорит премьер Джонсон.

Несмотря на это, барам и ресторанам разрешили работать. К концу июня планируют снять все ограничения на социальные контакты.

Тем временем в Германии кабмин одобрил ужесточение контроля за развитием пандемии. В закон внесли поправку – в случае высокой заболеваемости регионы должны в обязательном порядке вводить жесткие ограничительные меры.

"Мы вводим механизм экстренного торможения на общефедеральном уровне. Там, где заболеваемость выше 100 подтвержденных случаев за неделю в расчете на 100 тысяч населения, должны действовать одинаковые по всей стране нормы. Механизм экстренного торможения в таком случае включается автоматически", – заявила канцлер.

Это значит, что при превышении порога в федеральных землях закроются непродовольственные магазины, спортзалы и кинотеатры. Будет действовать комендантский час и ограничения на встречи. Но все это еще должен утвердить парламент.