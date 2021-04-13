США рекомендуют приостановить использование вакцины от Johnson & Johnson

Власти США рекомендуют приостановить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. С таким заявлением выступили сразу два ведомства при американском Минздраве. Они будут исследовать случаи возникновения тромбозов после прививки, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом, как сообщают американские СМИ, власти обеспокоены не столько побочными эффектами вакцины, сколько последствиями негативных сообщений.

Тем временем Австралия полностью отказалась от вакцины Johnson & Johnson. Как пишут СМИ, все дело в том, что компания выдвинула неприемлемые для страны условия о порядке компенсаций за побочные эффекты. В частности, в Johnson & Johnson предложили возмещать ущерб без обращения в суд.

В США было использовано более 6,8 миллиона доз вакцины Johnson & Johnson. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и FDA рассматривают шесть случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации.

Пауза на использование вакцины взята для того, чтобы врачи знали возможности этих побочных эффектов и могли спланировать лечение по уникальной методике, необходимой для этого типа тромбозов.