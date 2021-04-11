США решили стать лидером мировой вакцинации

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах США возглавить вакцинацию против коронавируса COVID-19 во всем мире. Как рассказал Блинкен в интервью телекомпании NBC, после возвращения во Всемирную организацию здравоохранения американцы делают самый большой вклад в программу COVAX.

Блинкен уверил, что власти США все больше чувствуют уверенность в том, что смогут привить от коронавируса каждого американца. В связи с этим правительство задумывается и том, как поделиться вакциной с другими странами, пишет ТАСС.

Для этого США ведут переговоры с Индией, Японией и Австралией по расширению производства препаратов в Азии, пояснил Блинкен.

По словам Госсекретаря, совместная работа жизненно необходима, так как каждый привитый человек уменьшает вероятность того, что коронавирус сможет воспроизводиться и изменяться.

"Мы собираемся быть мировым лидером в том, чтобы помочь обеспечить вакцинацию всего мира", – заключил Блинкен.