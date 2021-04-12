Антирекорды, протесты, локдауны: коронавирус еще не побежден

В Японии ужесточают антикоронавирусные меры: алкоголь перестанут продавать на час раньше, весь общепит будет закрываться в восемь часов вечера. А в Индии власти призывают начать вакцинировать людей моложе 45 лет, так как эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается. Тем временем Бразилия бьет новые антирекорды.

По итогам выходных в бразильском Сан-Паулу арестованы сотни человек и закрыто несколько увеселительных заведений. Полиция провела рейды и выявила подпольные вечеринки. Комендантский час действует с марта, на улицы нельзя выходить после восьми часов вечера. В стране зафиксировано более 350 тысяч смертей, это рекорд для Латинской Америки.

Четвертая волна коронавируса COVID-19 пришла в Нью-Дели, заявили власти столицы Индии. Суточный прирост – в среднем 11 тысяч человек. Общий показатель заболеваемости по всей стране превысил планку в 13 миллионов.

В Турции вся страна ждет заседания министров, на котором, скорее всего, по сообщениям прессы, примут решение о полном локдауне. Эпидемиологическая ситуация остается крайне тревожной: в день фиксируется свыше 52 тысяч новых случаев. Если жесткие меры все же примут, строгий локдаун в республике коснется всех провинций, исключения для туристических не будет.

Тысячи румын вышли на улицы Бухареста с требованием отменить антикоронавирусные меры, в особенности – комендантский час, который в будние наступает в десять часов вечера, а в выходные – в 20:00.

А власти Чехии, напротив, спустя несколько месяцев смягчают антиковидные меры. В понедельник отменят комендантский час и снимут запрет на междугородние переезды. В школы вернуться ученики, но уроки будут проходить по сменам. Откроются магазины второстепенных товаров и парикмахерские, а еще – легендарный Пражский зоопарк.

В Польше рассчитывают до конца апреля привить всех жителей старше 60 лет. В среднем в стране заболевают по 20 тысяч человек в день.

"Я думаю, что вакцинация очень важна. Мы должны думать о других – о внуках, о семье, о соседях, если хотим вернуться к нормальной жизни", – говорит местная жительница.

А в Великобритании наступил к долгожданный понедельник – власти смягчили меры. Заработают парикмахерские, торговые центры и рестораны с верандой. Британский премьер Борис Джонсон предупредил сограждан: все карантинные предписания все равно необходимо соблюдать, ведь вирус еще не побежден.