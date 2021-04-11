Индия запретила экспорт ремдесивира

На фоне резкого роста случаев заражения ковидом Индия запретила экспорт противовирусного средства ремдесивир, изначально разработанного для лечения лихорадки Эбола. Однако клинические испытания показали его эффективность при лечении нового коронавируса. Ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciences производят семь индийских компаний, их общая мощность – 3,8 миллиона единиц препарата в месяц. Экспорт будет запрещен до тех пор, пока ситуация с ковидом не улучшится, сообщил индийский минздрав.

Сейчас в Индии идет активная вакцинация разрешенными к использованию препаратами – – дженериком "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и местной Covaxin. Уже привито около 100 млн человек.

В то же время Дели переживает четвертую волну коронавируса, более опасную, чем предыдущие, заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал. И призвал разрешить вакцинацию от коронавируса населения моложе 45 лет, поскольку в стране прививают в три этапа: работников экстренных служб, лиц старше 60, лиц старше 45 лет.

По данным индийского минздрава, в стране сейчас зарегистрированы 13,3 млн ковидных больных.